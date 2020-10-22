"Нафтогаз" отчитался о замедлении падения добычи газа

Дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" по итогам 9 месяцев 2020 года обеспечил добычу 10,!4 млрд кубометров природного газа, что на 0,5% или 47,8 млн куб.м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Компания 3-й квартал подряд удерживает показатели добычи углеводородов, в то время, когда ключевые месторождения истощены более чем 75%", – сказано в сообщении.

Среди негативных факторов, влияющих на добычу, в компании указывают низкие цены на газ, которые существенно снижают возможности для инвестиций в производственную деятельность, затягивание сроков поставки оборудования и материалов через карантин, а также длительные процедуры привлечения контрагентов в рамках "Закона о публичных закупках".

Кроме того, компания отмечает четырехмесячное блокирование бурения 11 скважин из-за отсутствия официальных согласований со стороны государства.

"Четвертый квартал будет сложным – мы почувствуем на себе накопительный эффект сразу от нескольких негативных факторов, который может увеличить отклонение от прошлогодних показателей", – отметил директор дивизиона "Нафтогаз Разведка и Добыча" Александр Романюк.

"Вместе с тем, для нас важны не только текущие показатели, сегодня мы смотрим на добычу газа в средне- и долгосрочной перспективе. Сейчас наша команда работает над разработкой новой стратегии развития ресурсной базы "Нафтогаза", которую планируем представить до конца года", – сообщил глава дивизиона.

В то же время удержать объемы добычи удалось благодаря модернизации и строительству объектов наземной инфраструктуры, выполнению программы разработки и доразведки действующих месторождений, а также работе на новых участках.

Так, с начала 2020 года подразделения группы "Нафтогаз" закончили бурение 27 скважин, выполнили 210 операций по капитальному ремонту скважин, 75 операций по гидравлическому разрыву пласта, 551 колтюбинговых операцию, закончили реконструкцию 4-х установок комплексной подготовки газа, строительство 4-х газопроводов и 66,8 км шлейфов.

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Как сообщалось, дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча" по итогам первого полугодия 2020 года добыл 6,69 млрд кубометров газа, что на 0,8% или 53 млн куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, по данным "Нафтогаза", в 2019 году добыча газа в Украине составила 20,7 млрд кубометров.

В частности, предприятие группы "Нафтогаз" – АО "Укргаздобыча" – добыло 14,9 млрд кубометров газа (70,9% от общего объема добычи в Украине). Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных производственно-технологических нужд – 1,3 млрд кубометров.

Объем добычи "Укргаздобычей" в 2019 году уменьшился на 600 млн кубометров (3,9%) по сравнению с 2018 годом. При этом отпуск товарного газа снизился всего на 1,5% – с 13,8 млрд кубометров до 13,6 млрд кубометров.