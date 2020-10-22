Нацбанк спрогнозировал повышение учетной ставки до 7,5%

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост учетной ставки до 7,5% к концу 2021 года с последующим снижением до 6,5% к концу 2022 года.

Об этом говорится в материалах Нацбанка к пресс-брифингу по итогам заседания Комитета НБУ по монетарной политике.

Согласно прогнозу, с вероятностью в 30% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 6-8,5%, а к концу 2022 года – 4,5-8%.

С вероятностью в 50% учетная ставка к концу 2021 года будет находиться в диапазоне 4,5-10,5%, к концу 2022 года – 3-10%.

Нацбанк также допускает, что с вероятностью в 70% к концу 2021 года учетная ставка будет находиться в диапазоне 3-12%, а к концу 2022 года – 1-12%.

Как сообщалось, Национальный банк сохранил учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

При этом в НБУ отмечают, что в условиях высокого уровня неопределенности монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики

"Если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым вследствие увеличения заболеваемости, Национальный банк сможет поддержать экономику последующим снижением учетной ставки. В то же время Национальный банк также готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления", – сказано в сообщении Нацбанка.