МАУ заплатила государственный авиасбор за пассажирские перевозки впервые с 2014 года

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выплатила государству авиационный сбор за пассажирские и грузовые авиаперевозки за август в размере 4,64 млн грн.

Об этом сообщил источник в госаппарате.

Так, 21 октября 2020 года МАУ перечислила госавиасбор за пассажирские и грузовые перевозки за период с 7 по 31 августа 2020 года в размере 4,64 млн грн.

Источник также подчеркнул, что госавиасбор за перевозку пассажиров МАУ не выплачивала с 2014 года.

Как сообщалось, ранее Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс относительно усовершенствования механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывшего в аэропорт Украины".

По состоянию на осень 2019 года задолженность авиакомпании "Международные авиалинии Украины" за аэронавигационное обслуживание с учетом штрафных санкций составляла около 1 млрд грн. Авиакомпания Игоря Коломойского и партнеров была единственным крупным должником перед "Украэрорухом" по уплате авиационных сборов и оспаривала их в суде.