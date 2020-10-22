ЕБРР выделил Днепру 25 миллионов евро кредита на энергоэффективность зданий

Европейский банк реконструкции и развития и КП "Днепровская муниципальная энергосервисная компания" (Днепр) подписали кредитное соглашение о выделении 25 млн евро займа для повышения энергоэффективности 98 общественных зданий, включая 67 детских садов, 27 школ и четыре поликлиники.

Об этом говорится в сообщении банка, передает Интерфакс-Украина.

"Благодаря соглашению, достигнутому между мэром (Днепра) Борисом Филатовым и ЕБРР, сегодня мы подписали кредит на финансирование второй очереди крупного проекта энергосбережения в зданиях города. Это создаст более комфортные условия для жителей нашего города", - заявил заместитель Днепровского городского головы Эдуард Подлубный.

Новый кредит продолжит успешный опыт реализации пилотного проекта с Днепровской муниципальной энергосервисной компанией в 2020 году, в рамках которого при поддержке ЕБРР, Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды (E5P) и Фонда чистых технологий было модернизировано 33 школы и 48 детских садов.

По словам заместителя главы ЕБРР в Украине Марка Магалецкого, который подписал кредитное соглашение, в рамках этих проектов город в целом отремонтирует почти 200 общественных зданий - "больше, чем в любом другом городе Украины".

Как сообщалось, совет директоров ЕБРР одобрил этот проект на прошлой неделе.

Срок погашения кредита - 13 лет, включая льготный период до трех лет, с 20 равными выплатами раз в полгода. Кредит будет обеспечен полной муниципальной гарантией города, уточнил банк.

Предполагается, что кредит будет софинансирован за счет инвестиционного гранта в размере до 5,5 млн евро, который предоставит E5P при условии утверждения гранта Ассамблеей спонсоров E5P.

Помимо этого, местный вклад в размере до 2,5 млн евро будет покрывать дополнительные меры по энергосбережению и капитальный ремонт. Кредит будет подпроектом программы финансирования энергоэффективности в государственном секторе (PSEEF), которая состоит из займов под гарантии муниципальных органов власти в Украине, направленных на содействие улучшения мер по повышению энергоэффективности в общественных зданиях в украинских городах.