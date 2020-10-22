Нацбанк ухудшил прогноз роста резервов до 2022 года

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста международных резервов в 2020 году до $29,1 млрд с $29,8 млрд в июльском прогнозе.

Об этом говорится в презентации Нацбанка к пресс-брифингу по итогам заседания Комитета НБУ по монетарной политике.

Нацбанк также снизил ожидания по росту международных резервов в 2021 году до $29,5 млрд (с $32,7 млрд в июльском прогнозе) и в 2022 году – до $28,8 млрд (с $32,7 млрд).

Как сообщалось, по предварительным данным НБУ, международные резервы Украины по состоянию на 1 октября составляли $26,53 млрд (в эквиваленте), сократившись за месяц на 8,7% или на $2,52 млрд.