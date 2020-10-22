В Комиссию по регулированию азартных игр вошли ветеран АТО и адвокат Ахметова (обновлено)

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей возглавит Иван Рудый.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на "Играх Непокоренных" в Нидерландах", – уточнил министр.

Согласно поданной декларации, Иван Рудый в 2019 году получил 22,46 тыс. зарплаты в ООО "Электрокарс авто" Александра Кравцова и Андея Ковалева, 200 тыс. грн от занятия предпринимательской деятаьлностью, а также 67,56 тыс. грн пенсии.

Иван Рудый является членом организации "Защитники Украины", участник боевых действий. В июне президент Владимир Зеленский своим указом назначил его секретарем Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Немчинов отметил, что в целом принять участие в отборе изъявили желание 378 человек. К собеседованию были допущены 42 человека, из них 20 человек подали документы на занятие вакантной должности главы Комиссии и 32 человека – ее членов.

На должности членов Комиссии по результатам собеседований были назначены Елена Водолажко и Евгений Гетьман.

Согласно данным поданных деклараций, Водолажко до последнего времени работала в ООО "ДТЭК Сервис" Рината Ахметова, где в прошлом году получила 582 тыс. грн зарплаты.

Евгений Гетьман работал в ГК "Укр ДО Радон", где в прошлом году получил 832,11 тыс. грн зарплаты, еще 682,82 тыс. грн он заработал в ГСП "ЦППРВ".

"Елена Водолажко – профессиональный адвокат, член Ассоциации юристов Украины, имеет значительный опыт работы в государственных органах, а также опыт сотрудничества с государственными регуляторными органами по разработке и внедрению регуляторных актов. Евгений Гетман имеет опыт в направлении международного сотрудничества в том числе с НАТО (координатор международных проектов), опыт работы в регуляторных органах и опыт руководства коммунальными и частными предприятиями", – добавил Немчинов.

Он уточнил, что на другие должности членов Комиссии объявлен дополнительный отбор.

В свою очередь замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") заявил, что комитет соберется в 15:00 23 октября для обсуждения назначения главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по инициативе депутатов от "Слуги народа", передает Интерфакс-Украина.

"Они назначены без обсуждения, по "карантинному механизму". Многие "слуги народа" хотели бы увидеть там другие имена. Поэтому в чате нашего комитета происходят бурные обсуждения, которые сводятся к тому, что многие депутаты от "Слуги народа" не понимают, как эти решения могли быть приняты и почему эти фамилии появились", – пояснил замглавы парламентского комитета.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил порядок отбора состава Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которые будут назначены без конкурса, согласно утвержденной на время карантина процедуре.

При этом законом "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" предусмотрено, что глава и члены Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей назначаются на должности по итогам конкурса.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 23 сентября принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". Документом решено создать указанную Комиссию и утвердить Положение о новом органе.

Верховная Рада 17 сентября внесла изменения в госбюджет на 2020 год, которыми на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей выделено 5,87 млн грн.