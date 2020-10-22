Падение экспорта товаров за восемь месяцев замедлилось до 6,6%, – Госстат

По данным Госстата, по итогам 8 месяцев 2020 года экспорт товаров составил $30,8 млрд, что меньше соответствующего периода прошлого года на 6,6%, тогда как по итогам первых 7 месяцев текущего года снижение экспорта составляло 7,4%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Так, если экспорт товаров в июле 2020 года был меньше июля 2019 года на 13%, то уже по итогам августа 2020 года экспорт в годовом выражении сократился лишь на 1,6%.

"Сравнивая динамику экспорта продукции в разрезе отраслей экономики в июле и августе текущего года, надо отметить, что в августе существенно улучшилось экспорт продукции почти всех отраслей (исключением стала лишь продукция химической отрасли)", – отмечают в министерстве.

Так, если в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года сокращение экспорта продукции машиностроения составило "минус" 5,4%, то в августе 2020 года экспорт этой продукции уже продемонстрировал рост на 6,2%. В отношении продукции АПК и пищевой промышленности падение на 16,1% в июле сменилось ростом на 3% а августе.

Кроме этого, существенно усилилась тенденция роста экспорта изделий и бумажной массы (с "+ 0,6%" в июле до +3%" в августе), а также различных промышленных товаров (+22,3% до +24,2%).

Наряду с этим, в августе по сравнению с июлем произошло существенное замедление темпов сокращения экспорта продукции металлургического комплекса (с -23,1% в июле до -7,7% в августе), минеральных продуктов ( с -22%" до -20,7%) и продукции легкой промышленности (с - 3,2% до -2,2%).

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Как сообщалось, по оценке Минэкономики, экспорт товаров в сентябре 2020 года составил $4,19 млрд, что превышает показатель сентября 2019 года на 2,87%.

По данным Государственной таможенной службы, по итогам девяти месяцев объем экспорта составил $35,1 млрд, что на 5,58% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В то же время объем импорта в январе-сентябре составил $38,05 млрд, что на 11,17% ниже января-сентября 2019 года, тогда как в сентябре этого года импорт просел по сравнению с сентябрем 2019 года на 7,38%, составив $4,7 млрд.