Нацбанк не будет финансировать дефицит госбюджета, – замглавы НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) допускает роль маркет-мейкера на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и отрицает участие в финансировании дефицита бюджета через покупку ОВГЗ на первичном рынке

Об этом сообщил замглавы НБУ Юрий Гелетий в ходе пресс-брифинга.

"Наша позиция является неизменной – НБУ не принимает участие в финансировании бюджетных расходов через покупку ОВГЗ на первичном рынке. Мы обрабатываем разные модальности нашего участия на вторичном рынке. Возможно, это будет роль маркет-мейкера на вторичном рынке, чтобы увеличить его глубину, ликвидность", – сказал Гелетий, которого цитирует Интерфакс-Украина.

Гелетий указал, что такие операции должны быть направлены на развитие рынка ценных бумаг, а их объем следует ограничить.

Он также напомнил, что одной из задач стратегии развития финансового сектора до 2025 года является разработка стратегии участия НБУ в торгах на вторичном рынке ОВГЗ.

Как сообщалось, Кабинет министров ведет консультации с экспертами МВФ о сокращении запланированного правительством дефицита госбюджета в 2021 году в размере 6% ВВП или около 270 млрд грн, признал ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет министров 14 сентября подал в Верховную Раду проект госбюдежета на 2021 год, который предполагает рост доходов на 9,4% по сравнению с госбюджетом 2020 года – до 1,07 трлн грн, расходов – на 5,1% дл 1,35 трлн грн. Дефицит бюджета составит около 270 млрд грн или 6% ВВП.

В свою очередь замглавы НБУ Дмитрий Сологуб рассказал, что Нацбанк предлагал строить проект госбюджета-2021 на базе более консервативного прогноза, а также отметил возможные сложности с финансированием дефицита госбюджета в таком объеме.