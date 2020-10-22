Кабмин решил вернуться к идее времен Януковича о создании украинской версии Euronews

Кабинет министров на заседании 21 октября протокольное решение о реализации медиа-проекта Euronews Ukraine в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, эта инициатива направлена на "усиление информационной безопасности и продвижения Украины за рубежом".

С этой целью правительство уполномочило главу министерства Александра Ткаченко на проведение соответствующих переговоров с компанией "Euronews".

В министерства напомнили, что международный телеканал Euronews охватывает около 160 стран мира.

"Сотрудничество с этим опытным СМИ позволит развернуть на отечественном медиарынке деятельность новостного центра под брендом Euronews, направленного на удовлетворение информационных потребностей украинского общества и освещение международных новостей общественно-политического характера, а также новостей в сфере технологий, бизнеса, культуры, туризма, спорта и тому подобное", – пояснили в министерстве.

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Как сообщалось, Национальная общественная телерадиокомпания Украины только в июле 2020 года полностью погасила задолженность государства в размере 10,5 млн евро перед компанией Euronews.

Этот долг возник из-за принятого еще в 2010 году правительством Азарова решения создать украиноязычную версию международного канала "Euronews", на что было потрачено 20 млн евро в 2010-2013 годах. Однако во втором полугодии 2013 года уплаты прекратились, а в 2015 году договор был расторгнут, долг на тот момент составил 10,5 млн евро. В дальнейшем правительство отказалось предусматривать средства для выплаты этого долга в госбюджете.

В свою очередь компания "Euronews" начала подавать судебные иски против НОТУ на территории Украины и Швейцарии, где по ее иску были "заморожены" деньги в швейцарском банке в размере 15 млн евро. Их там разместил Госрезерв Украины как гарантию проведения в Украине конкурса "Евровидение" в 2017 году.

Напомним, в начале марта на базе мультимедийной платформы иновещания Украины вместо канала иновещания UATV стал выходить развлекательный телеканал "ДОМ" для жителей Донбасса, программной концепцией вещания предусмотрено 23 часов развлекательных передач и 1 час информационно-аналитических и публицистических передач.

Презентация нового канала состоялась 2 марта. О идее создания такого телеканала Владимир Зеленский рассказал еще перед первым туром президентских выборов.