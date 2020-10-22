Нацбанк по-прежнему ожидает транш от МВФ до конца года, – Шевченко

Национальный банк Украины ожидает поступления еще одного транша от Международного валютного фонда по программе stand-by в конце 2020 года.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина

"Как и раньше, мы ожидаем поступления очередного транша от МВФ уже в конце этого года", – сказал Шевченко.

Он отметил, что финансовая поддержка от международных партнеров нужна для скорейшего восстановления экономики.

"В то же время отсрочка или приостановление исполнения обязательств перед МВФ способно не только замедлить экономическое восстановление но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания", – добавил глава НБУ.

Как сообщалось, Минфин ожидает, что до конца 2020 года Украина получит от МВФ $700 млн в рамках действующей программы "Стенд-бай".