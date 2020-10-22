Нацбанк пересмотрел прогноз инфляции на 2020-2021 годы

Национальный банк Украины (НБУ) снизил прогноз инфляции по итогам 2020 года сторону уменьшения – с 4,7% до 4,1%, тогда как прогноз роста цен на 2021 год повышен с 5,5% до 6,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка по итогам заседания Комитета НБУ по монетарной политике.

Согласно прогнозу Нацбанка, инфляция достигнет нижней границы целевого диапазона 5% ± 1 п. п. в конце 2020 года и в дальнейшем будет ускоряться

"Ускорение роста цен в конце этого года будет определяться прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также удорожанием энергоносителей. Низкая база сравнения прошлого года также окажет заметный статистический эффект для расчета темпов годовой инфляции", – отмечается в сообщении.

Нацбанк ожидает, что в 2021 году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты, что будет способствовать внутреннему спросу.

"Впрочем, выход за верхнюю границу целевого диапазона будет временным. Национальный банк допускает кратковременное отклонение инфляции от цели, чтобы экономика быстрее вернулась на путь устойчивого роста. В то же время Национальный банк применит монетарный инструментарий для возвращения инфляции в 2022 году в целевой диапазон", – подчеркивают в НБУ.

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При этом Нацбанк сохранил прогноз падения украинской экономики на 6% в 2020 году с возвращением к росту на уровне около 4% в 2021 году.

"Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать более низкий урожай аграрного сектора и меньший фискальный импульс", – отмечают в НБУ.

При этом, согласно прогнозу, основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление.

"Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса. Важной предпосылкой такого сценария является отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире", – пояснили в НБУ.

Нацбанк также ожидает постепенного сокращения дефицита государственного бюджета до уровня около 3% ВВП в 2022 году, а также снижения государственного и гарантированного государством долга, который в этом году вырос до 63% ВВП, на 2-3 п.п. ежегодно.

Основным предположением, которое правления Национального банка принимает во внимание при составлении прогноза, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Сотрудничество с Фондом является базовой предпосылкой для полноценного финансирования дефицита государственного бюджета. Другой важный пункт – получение связанного с программой МВФ финансирование от международных партнеров. Эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики. Зато значительное отсрочки или приостановления исполнения обязательств перед МВФ может не только замедлить экономическое восстановление, но и существенно ухудшить инфляционные и девальвационные ожидания", – констатируют в НБУ.

Как сообщалось, ранее Госстат подтвердил оценку падения ВВП Украины во втором квартале 2020 года на 11,4% , падение ВВП Украины в первом квартале 2020 года составило 1,3%.

НБУ ранее ожидал замедления спада в третьем квартале до 7,4%, в четвертом квартале – до 3,8%. В целом по году его текущий прогноз спада 6%, тогда как у правительства – 4,8%.