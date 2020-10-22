"Приватбанк" может обанкротить "Динамо" Суркисов из-за долга на $20 миллионов, – СМИ

Футбольный клуб "Динамо Киев" и его акционеры должны "Приватбанку" более $20 млн и банк уже в этот году планирует начать судебную тяжбу с семьей Суркисов, владеющими клубом. Один из вариантов развития событий – банкротство футбольного клуба.

Об этом журналисту LIGA.net рассказал на условиях анонимности один из юристов, сотрудничающий с госбанком и подтвердил топ-менеджер "Приватбанка".

На данном этапе банк не комментирует этот долг и планы, ссылаясь на банковскую тайну.

Клуб должен почти $17 млн государственному "Приватбанку", еще около $5 млн – личный долг Игоря Суркиса. По информации собеседников издания, знакомых с позицией банка, "Приватбанк" выставит им счета уже до конца этого года.

В 2008 году "Динамо" оформило первый кредит в "Приватбанке" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. История начиналась с кредитного лимита примерно на $3 млн.

В течение последующих восьми лет "Приват" был постоянным кредитором "Динамо": в январе 2018 года, когда истек последний кредитный договор между сторонами, клуб был должен банку $16,7 млн.

Крупными клиентами "Приватбанка" были и члены семьи бизнесменов Григория и Игоря Суркисов, которые с середины 90-х годов контролируют "Динамо". Их депозиты в "Привате" в сумме превышали миллиард гривен, львиная доля принадлежала отцу братьев-бизнесменов – Рахмилю Суркису. Он держал в банке $20 млн. Этот депозит выступал обеспечением кредитов "Динамо".

Также семья активно пользовалась кредитными ресурсами банка – особенно Игорь Суркис, долг которого превышал 150 млн грн (более $5 млн по курсу на 21 октября).

Вероятно, Суркисы до сих пор остались бы топ-клиентами "Приватбанка", но все перевернула национализация (декабрь 2016-го). Суркисов признали связанными лицами с экс-собственниками банка на основании того, что Игорь Суркис и Игорь Коломойский совместно владеют медиахолдингом "1+1". Это послужило поводом для банка списать депозиты Суркисов в свою пользу.

Деньги потеряли почти все члены семейства, кроме Рахмиля Суркиса – по неизвестным причинам, его гигантский депозит не был конвертирован в капитал. Операцию с этими деньгами не завершили: счет Суркиса-старшего сохранился, но владелец фактически потерял доступ к депозиту.

Суды вокруг этого решения "Приватбанка" длились три с половиной года. В итоге в январе 2018 года по решениям судов банк восстановил их депозиты: экс-клиентам выплатили более 300 млн грн "живыми" деньгами, еще 150 млн грн банк использовал, чтобы перекрыть старые кредиты Игоря и Светланы Суркисов.

В 2018 году депозит Рахмиля Суркиса взыскали в качестве обеспечения кредита "Динамо", который на тот момент уже был просрочен. Сейчас на счету Суркиса-старшего в банке остается около $2 млн, $200 тысяч он забрал наличными.

Однако в июне 2020 года Большая палата Верховного суда отменила решения всех предыдущих инстанций. Главный судебный процесс Суркисы государству проиграли. Права на все депозиты Суркисов (в том числе Рахмиля) вновь перешли к "Приватбанку".

Теперь семье бизнесменов придется вернуть деньги Привату. В банке неофициально говорят, что требования к ним могут быть выставлены уже до конца года.