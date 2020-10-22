Нацбанк вновь сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых

Национальный банк сохранил учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Соответствующее решение утверждено решением правления НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции", – сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что в сентябре инфляция оставалась ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. Так, вследствие увеличения предложения продуктов питания темпы роста потребительских цен замедлились до 2,3% в годовом измерении. Этот фактор нейтрализовал давление на цены со стороны других факторов: ослабление гривни, подорожание энергоносителей, восстановление экономической активности и потребительского спроса.

"Впрочем, такой баланс разнонаправленных факторов является временным. По предварительным данным онлайн-мониторинга цен Национальным банком, в октябре инфляция несколько ускорилась. Несмотря на незначительный эффект отражения девальвации в ценах, инфляционные ожидания бизнеса и населения продолжили ухудшаться", – отмечается в сообщении.

Основным предположением, которое правления Национального банка принимает во внимание, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом

При этом в НБУ отмечают, что в условиях высокого уровня неопределенности монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики

"Если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым вследствие увеличения заболеваемости, Национальный банк сможет поддержать экономику последующим снижением учетной ставки. В то же время Национальный банк также готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, правление Национального банка 3 сентября приняло единогласное решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. На этом уровне учетная ставка находится с 12 июня 2020 года.