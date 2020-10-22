Возвращения жесткого карантина не будет, – Зеленский

В Украине не планируют вводить жесткий карантин, несмотря на рост числа заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью четырем крупнейшим телеканалам, которое выйдет в эфир в четверг вечером, передает ТСН.

По словам президента, жесткие ограничения могут полностью остановить экономику страны.

Зеленский заверил, что вопросам дополнительного медицинского оборудования, медицинского обеспечения и количества врачей в настоящее время уделяется максимум усилий.

Кроме того, президент анонсировал производство украинской вакцины от коронавирусной инфекции, разработкой которой занимались более полугода, и сейчас она проходит тестирование.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Не имеем права. Она (вакцина, – ред.), скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная потому, что не такая, как другие. Что важно: проводились испытания, но не на людях", – сказал президент.

При этом Зеленский отметил, что не может говорить сегодня о сроках появления такой вакцины. Поэтому, если у кого-то вакцина от COVID-19 появится раньше, Украина будет ее закупать.

Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утро 22 октября выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом – 7 053. Также за сутки зафиксировано 116 летальных случаев от коронавируса и 2 679 случаев выздоровления.