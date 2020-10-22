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Глава Госсудебной администрации Холоднюк подал в отставку, – СМИ

Глава Госсудебной администрации Холоднюк подал в отставку, – СМИ

Председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк подал в Высший совет правосудия заявление об отставке с занимаемой должности.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

По данным издания, соответствующее заявление главы ГСА планируется рассмотреть на заседании Совета правосудия 29 октября.

Холоднюк является фигурантом уголовного производства, в рамках которого Высший антикоррупционный суд отстранил его от должности до 1 декабря 2020 года. Исполняющей обязанности главы ГСА в настоящее время является Людмила Гизатулина.

В октябре министр финансов Сергей Марченко раскритиковал руководство Государственной судебной администрации за отсутствие эффективного бюджетного планирования и хаос в финансовой политике.

Джерело:  Судебно-юридическая газета
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