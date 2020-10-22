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Приоритетом оборонительного комплекса Украины станет высокоточное оружие, – СНБО

Приоритетом оборонительного комплекса Украины станет высокоточное оружие, – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов среди приоритетов государственной политики назвал реформирование ОПК.

При этом реформирование ОПК должно быть "с максимальной корпоратизацией и привлечением стран НАТО к совместному производству вооружения на территории Украины", сообщает пресс-служба СНБО.

"Мы внимательно следим за конфликтами, которые сейчас идут, и понимаем, что нашим приоритетом является производство высокоточного оружия в борьбе с оккупантом", - отметил Данилов.

Данилов подчеркнул, что ВСУ стали "гораздо сильнее и хорошо вооруженными" по сравнению с тем, каким была в начале российской агрессии, и постепенно приближаются к стандартам НАТО.

Данілов (54) РНБО (507) ОПК (67)


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