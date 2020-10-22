Украина увеличила поставку газа в Венгрию из-за ремонта на газопроводе

За последние дни поставки газа через Украину в Венгрию (без учета транзита из РФ) выросли с 0,5 млн кубометров в сутки до 1,4 млн кубометров.

Об этом в Facebook сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Это произошло в результате ремонта газопровода возле границы Австрии и Венгрии.

"Из-за обнаруженных дефектов на газопроводе возле границы Австрии и Венгрии венгерский оператор ГТС вынужден начать оперативный ремонт, что привело к значительному снижению поставок газа из Австрии (до 80%). Такие ситуации случаются в работе любого оператора ГТС", - написал Макогон.

"Однако наличие гибкой инфраструктуры в регионе позволило трейдерам оперативно перестроить потоки поставок. Только за последние дни поставки газа через Украину в Венгрию (без учета транзита из РФ) выросли с 0.5 млн м3 в сутки до 1.4 млн м3", - добавил он.