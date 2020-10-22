"Нафтогаз" планирует провести IPO через несколько лет

Группа "Нафтогаз" планирует через несколько лет выйти на IPO, сообщает пресс-служба компании.

"Мы ставим целью выход на IPO через несколько лет. IPO (Initial Public Offering) - это привлечение дополнительных финансов, рассказать о своей компании всему миру, оценить ее стоимость и войти в клуб компаний, которые управляются эффективно и с прозрачными принципами, понятными в мире", – сказано в сообщении.

Компания напоминает, что накануне Кабинет министров как основатель и единственный акционер утвердил политику собственности НАК "Нафтогаз Украины".

"Этот документ необходим для развития надлежащей системы корпоративного управления в государственных компаниях. Политика собственности "Нафтогаза" определяет цели, приоритеты, основные направления деятельности и показатели эффективности, а также то, как государство реализует свои права собственности", – сообщает "Нафтогаз".

Как сообщалось, в апреле глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что Кабинет министров в его новом контракте закрепил задачу подготовки группы к IPO в перспективе 3-4 лет, в зависимости от состояния финансовых рынков.

В середине февраля 2020 года он сообщил о проведенных консультациях с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы IPO, и получении положительных отзывов. По словам Коболева, отбор советников должен был начаться уже в апреле-мае.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.