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Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину, – Минцифры

Десятки белорусских IT-компаний уже переехали в Украину, – Минцифры

Десятки белорусских IT-компаний переехали в Украину благодаря проекту "IT Relocate Беларусь", сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Об этом Борняков написал в Facebook.

"Мы создали IT Relocate для тех, кто хочет переехать сам или перевезти свою команду из Беларуси в Украину, и готовы оказывать поддержку и далее", - сообщает Борняков.

Как сообщалось, после выборов президента в Беларуси, протестов, преследований оппозиции и отключений интернета некоторые беларуские IT-компании рассматривали релокейт сотрудников в соседние страны. К примеру, в Киев переехали некоторые сотрудники PandaDoc.

Напомним, президент Владимир Зеленский 2 октября подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Согласно указу, Кабинет министров должен продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины для граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Білорусь (1579) ІТ-індустрія (541) Мінцифри (798)


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