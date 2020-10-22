Суд отказался снять арест с недвижимости и акций "Кузни на Рыбальском"

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", кипрской компании Ewins Limited, ООО "Строй-Реновация" и оставил без изменений постановление Печерского райсуда Киева.

Об этом пишет Finbalance.

Этим решением суда в рамках уголовного производства по ходатайству Офиса генпрокурора был наложен арест на 94% акций ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском", принадлежащих компании Ewins Limited (ее владелец - Сергей Тигипко), а также арестован ряд объектов недвижимости предприятия общей площадью почти 20 тыс. кв. м и ряд объектов недвижимого имущества (общей площадью более 180 тыс. кв. м), принадлежащих ООО "Строй-Реновация" (его основатель - ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском").

Согласно судебным материалам, ГБР расследуют продажу в ноябре 2018 года 73,9% акций завода "Кузня на Рыбальском" инвестфондом "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко за $235,8 млн и 20,1% акций предприятия - инвестфондом "ВИК" Игоря Кононенко - по $64,2 млн для компании Ewins Limited Сергея Тигипко.

Расследование осуществляется по статьям 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов), ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем), ст. 366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

В июле 2020 адвокат Петра Порошенко заявлял, что указанное уголовное производство было закрыто. Следователь ГБР замечал, что закрыл дело по собственной инициативе (впоследствии была информация, что его уволили с ГБР).

Как сообщалось, уголовное производство о продаже "Кузни на Рыбальском" было открыто по заявлению Андрея Портнова - экс-заместителя главы администрации президента Януковича, которого считают близким к Игорю Коломойскому.

В сентябре 2019 Печерский райсуд. Киев уже накладывал арест на 94% акций завода "Кузня на Рыбальском" и упомянутую выше недвижимость. Однако в ноябре 2019 Киевский апелляционный суд снял этот арест.