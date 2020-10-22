В Украине за сутки поставлен очередной антирекорд по коронавирусу

В Украине за сутки по состоянию на утро 22 октября выявлено рекордное число новых случаев заражения коронавирусом – 7 053.

Об этом сообщает система мониторинга распространения коронавируса СНБО.

Также за сутки зафиксировано 116 летальных случаев от коронавируса и 2 679 случаев выздоровления.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 322 879, количество летальных случаев – 6 043.

Наибольшее число случаев коронавируса выявлено в Киеве – 32 500 (за сутки 631), Харьковской области – 30 899 (за сутки 627), Львовской области – 26 021 (за сутки 319), Одесской области – 20 557 (за сутки 600).

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 21 октября зафиксировано 141 смерть от коронавируса, 6 719 новых случаев заражения и 2 686 случаев выздоровления.

В Украине введут ограничения "красного" уровня эпидопасности в случае ежесуточного выявления 11-15 тыс. случаев COVID-19 и загрузки коек на уровне 85%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.