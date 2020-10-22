Начальника Одесской таможни Пудрика уволили спустя два месяца после назначения

21 октября со своего поста уволен исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Денис Пудрик.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

На эту должность Пудрик был назначен 21 августа.

Гостаможня указывает, что причиной увольнения являются отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев.

"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем", – говорится в сообщении.

Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%. Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы.

В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни.

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Как сообщалось, ранее в интервью Цензор.НЕТ министр финансов Сергей Марченко заявил, что основным критерием для назначения главой Одесской таможни Дениса Пудрика является его профпригодность, а не активы и родственные связи.

Он также заявлял, что с точки зрения профессиональных качеств вопросов к Денису Пудрику не было.

В свою очередь назначение Пудрика жестко раскритиковал Михэил Саакашвили.

Пудрик возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что попал под люстрацию.

В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тыс. грн.

С 2019 года до нынешнего назначения был и. о. проректора Национальной академии фискальной службы.

По данным Цензор.НЕТ, Пудрик женат на дочери Сергея Куницына – экс-народного депутата от "Блока Петра Порошенко". В марте 2020 года Куницын возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Офисе президента.