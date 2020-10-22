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Начальника Одесской таможни Пудрика уволили спустя два месяца после назначения

Начальника Одесской таможни Пудрика уволили спустя два месяца после назначения

21 октября со своего поста уволен исполняющий обязанности начальника Одесской таможни Государственной таможенной службы Денис Пудрик.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

На эту должность Пудрик был назначен 21 августа.

Гостаможня указывает, что причиной увольнения являются отрицательные результаты работы таможни в течение двух месяцев.

"Руководитель не смог наладить организацию и контроль качественного выполнения таможенных формальностей должностными лицами, что подтверждалось информацией автоматизированных систем", – говорится в сообщении.

Зафиксированы многочисленные случаи занижения стоимости импортируемых товаров. Так, за 17 календарных дней октября на Одесской таможне наблюдалось общее снижение уровня таможенной стоимости товаров на 15%, налоговой нагрузки на единицу импорта - на 11,6%. Это стало причиной недополучения государственным бюджетом законных платежей, является главным индикатором прозрачной и эффективной работы таможенной системы.

В связи с установленными фактами Государственная таможенная служба инициирует полный аудит работы Одесской таможни. 

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Как сообщалось, ранее в интервью Цензор.НЕТ министр финансов Сергей Марченко заявил, что основным критерием для назначения главой Одесской таможни Дениса Пудрика является его профпригодность, а не активы и родственные связи.

Он также заявлял, что с точки зрения профессиональных качеств вопросов к Денису Пудрику не было.

В свою очередь назначение Пудрика жестко раскритиковал Михэил Саакашвили.

Пудрик возглавлял Крымскую таможню во времена президентства Виктора Януковича, за что попал под люстрацию.

В марте 2020 года Пудрик получил решение суда о восстановлении в должности и компенсацию от государства в размере 677 тыс. грн.

С 2019 года до нынешнего назначения был и. о. проректора Национальной академии фискальной службы.

По данным Цензор.НЕТ, Пудрик женат на дочери Сергея Куницына – экс-народного депутата от "Блока Петра Порошенко". В марте 2020 года Куницын возглавил Консультативный совет по делам ветеранов при Офисе президента.

Одеса (921) митниця (815) митний контроль (194) Державна митна служба (467)


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