В Украине насчитали более 23 тысяч электромобилей

В Украине насчитывается 23,3 тысячи автомобилей, работающих исключительно на электротяге, сообщили в ответ на запрос Радио Свобода в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Самыми популярными в Украине являются такие модели электрокаров:

Nissan Leaf - 11731 штук;

Tesla Model S - 1653;

Renault Kangoo Z.E. - 1058;

BMW i3 - 1009;

Tesla Model 3 - 926;

Fiat 500e - 781;

Volkswagen e-Golf - 758;

Tesla Model X - 655;

Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 627;

Renault Zoe - 626.

Относительно того, сколько в Украине в настоящее время является зарядных станций для электромобилей, то такой информации в "Укравтопроме" не имеют.

В этом месяце в Министерстве внутренних дел сообщили, что в Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей.

"Отныне электрический транспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, будет бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", - заявили в ведомстве.

В министерстве отметили, что эти номера будут распознаваться даже камерами, работающих в черно-белом режиме.