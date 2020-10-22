В Украине насчитали более 23 тысяч электромобилей
В Украине насчитывается 23,3 тысячи автомобилей, работающих исключительно на электротяге, сообщили в ответ на запрос Радио Свобода в ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".
Самыми популярными в Украине являются такие модели электрокаров:
Nissan Leaf - 11731 штук;
Tesla Model S - 1653;
Renault Kangoo Z.E. - 1058;
BMW i3 - 1009;
Tesla Model 3 - 926;
Fiat 500e - 781;
Volkswagen e-Golf - 758;
Tesla Model X - 655;
Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 627;
Renault Zoe - 626.
Относительно того, сколько в Украине в настоящее время является зарядных станций для электромобилей, то такой информации в "Укравтопроме" не имеют.
В этом месяце в Министерстве внутренних дел сообщили, что в Украине начали выдавать "зеленые" номера для электромобилей.
"Отныне электрический транспорт сможет парковаться на специально отведенных машиноместах, будет бесперебойный доступ к зарядным станциям. Также сможет пользоваться преимуществами дорожных знаков "Для электромобилей", "Кроме электромобилей", "Станция зарядки электромобилей", - заявили в ведомстве.
В министерстве отметили, что эти номера будут распознаваться даже камерами, работающих в черно-белом режиме.
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