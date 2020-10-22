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ЕС выпустил первую эмиссию социальных облигаций для сохранения рабочих мест

ЕС выпустил первую эмиссию социальных облигаций для сохранения рабочих мест

Европейская комиссия выпустила первую эмиссию социальных облигаций ЕС для сохранения рабочих во время кризиса пандемии коронавируса в рамках займа SURE ("Надежный"), пишет Интерфакс.

"Впервые в истории Комиссия выпускает на рынок социальные облигации для сбора средств, которые помогут удержать людей на рабочих местах. Этот беспрецедентный шаг соответствует необычным временам, в которых мы живем", – заявила в среду председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В своем заявлении она отметила, что страны, наиболее пострадавшие от кризиса, быстро получат поддержку SURE.

Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, первый социальный заем в рамках инструмента EU SURE и в размере 17 млрд евро состоит из двух частей: 10 млрд евро со сроком погашения в октябре 2030 года и 7 млрд евро со сроком погашения в 2040 году.

В коммюнике отмечается, что инвесторы проявили "очень большой интерес" к этому инструменту с высоким рейтингом, и подписка на облигации была более чем в 13 раз превышена, что позволило получить выгодные ценовые условия.

В числе банков, поддержавших Еврокомиссию в этой сделке ("совместных букраннеров"), были Barclays (IRL), BNP Paribas, Deutsche Bank, Nomura и UniCredit.

Собранные средства будут переданы странам-бенефициарам в виде ссуд, чтобы помочь им покрыть расходы, непосредственно связанные с финансированием национальных схем краткосрочной работы и аналогичных мер, в том числе на поддержку самозанятых.

Государства-члены ЕС могут продолжать подачу официальных запросов на финансирование EU SURE, общий размер которого составить до 100 млрд евро. Еврокомиссия уже предложила в общей сложности 87,8 млрд евро в рамках этого инструмента 17 государствам союза.

Джерело:  Интерфакс
Єврокомісія (1081) Євросоюз (5069)


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