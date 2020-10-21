СБУ обнаружила коррупционную схему в Строительной инспекции. ВИДЕО

Служба безопасности Украины разоблачила ряд должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Как сообщает пресс-центр СБУ, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти..

"Для проведения незаконных сделок фигуранты использовали подконтрольные "консалтинговые" коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ во время их "переговоров" относительно получения разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию. Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении "положительного" решения о выдаче документации", – сказано в сообщении.

По данным следствия, чиновники ГАСИ с нарушением действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения на начало строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По заключению профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 50 обысков по адресам административных помещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствам. Изъятая документация будет добавлена в доказательную базу.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко - Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат - сотрудник Офиса Президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".

В СБУ отмечают, что продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.