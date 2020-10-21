Кабмин уволил двух членов правления "Укрзализныци"

Кабинет министров на заседании в среду, 21 октября, сменил двух временно исполняющих обязанности членов правления АО "Укрзализныця".

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.



В частности, Кабмин признал утратившим силу распоряжения №424 от 15 апреля и №858 от 15 июля 2020 года о временном возложении исполнения обязанностей члена правления "Укрзализныци" на экс-директора по инфраструктуре Романа Веприцкого и директора по экономике и финансам компании Николая Иванинива.

В то же время временно исполняющими обязанности членов правления "Укрзализныци" были назначены директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский и директор компании по инфраструктуре Роман Черницкий.

Как сообщалось, Александр Перцовский был назначен на должность директора филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализыця" с 1 октября. До последнего времени он занимал должность первого заместителя гендиректора "Укрпошты".

Черницкий до назначения директором "Укрзализныци" по инфраструктуре возглавлял филиал "Львовская железная дорога".

Напомним, Кабинет министров 26 августа утвердил кандидатуру занимавшего пост главы наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" Владимира Жмака председателем правления "Укрзализныци" после поддержания его кандидатуры на эту должность набсоветом "Укрзализныци" 12 августа.