Власти Киева заказали систему очистки для мусоросжигающего завода за 850 миллионов

КП "Киевтеплоэнерго" 19 октября по результатам тендера заказало ООО "Бердичевский машиностроительный завод "Прогресс" техническое переоснащение мусоросжигательного завода "Энергия" на Дарнице за 845,37 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2023 года завод "Энергия" должны переоснастить по технологии "полусухой" химической очистки газовых выбросов. Концентрации загрязняющих веществ после внедрения новой системы должны будут соответствовать действующим нормативным документам Украины и директиве 2010/75/EU.

Срок службы оборудования составит двадцать лет, а гарантия на оборудование индивидуального изготовления – 5 лет. Субподрядчики ООО "Сити Энерджи" и ООО "Запорожский тепло-энерго проект" выполнят работы каждый не менее чем на 20% от общей цены.

Согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, четыре рукавных фильтра с импульсной регенерацией ФРIР-2700 производства ООО НПП "Днепроэнергосталь" заказали по 29,56 млн грн за комплект, а четыре дымососа Reitz – по 13,58 млн грн.

Обеспечение исполнения договора в виде депозита составляет 1% или 8,45 млн грн.

Стоимость договора на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 874,23 млн грн.

Единственным конкурентом победителя тендера было созданное в 1999 году львовское ЧАО "Техэнерго", которое принадлежит директору Владимиру Джало, Владимиру Борисюку и Юрию Флаку.

Киевское ООО "БМЗ "Прогресс" зарегистрировано на бывшего председателя наблюдательного совета бердичевского АО "БМЗ "Прогресс" Артема Зайцева, а директором является Юрий Маркевич.

По данным системы "YouControl", до 2018 года учредителем ООО "БМЗ "Прогресс" было киевское ООО "Украинские машиностроительные заводы" Геннадия Руденко из Миргорода. В 2002-2006 годах Руденко был нардепом от блока "За единую Украину!", а в 2004-2005 годах – доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Януковича в округе на Полтавщине.

Бердичевское АО "БМЗ "Прогресс" относят к группе "Финансы и Кредит" бывшего нардепа Константина Жеваго. Его акционерами являются ООО "Газотурбинные технологии", ООО "Проминек", ООО "Межрегиональная транспортная компания", ООО "Межотраслевая машиностроительная корпорация", ООО "Перт", ООО "Хобарт", ООО "Агрибизнес" и ООО "Укртехвуглец".

Как сообщалось, ранее в "Киевтеплоэнерго" заявили, что на мусоросжигательном заводе "Энергия" уже модернизировали все электрофильтры и устанавливают систему химочистки дымовых газов. В компании уверяли, что после завершения этих работ выбросы предприятия будут соответствовать европейским экологическим нормативам Директивы ЕС 2010/75EU, которые в среднем в пять раз ниже украинских.