Оператор ГТС предложил отменить банковскую гарантию для поставщиков газа

ООО "Оператор ГТС Украины" обратилось к Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с инициативой об отказе от банковской гарантии как финансового обеспечения на рынке природного газа до момента внесения необходимых изменений в законодательство.

Как сообщает пресс-служба Оператора ГТС, это связано со злоупотреблениями данным финансовым инструментом и юридической неурегулированностью этого вопроса со стороны некоторых участников рынка.

В компании напомнили, что НКРЭКУ постановлением №1611 от 26 августа 220 года внесла изменения в Кодекс ГТС, согласно которым оператор может принимать финобеспечение в виде банковской гарантии только от признанных НБУ системно важных банков.

В то же время ООО "ЕГАЗ" Дмитрия Фирташа оспорила это постановление в Окружном админсуде Киева, который приостановил действие подпункта по требованиям к банкам-гарантам и размеру финобеспечения.

"Сейчас НКРЭКУ выставила на общественное обсуждение предложение по изменению механизма принятия Оператором ГТС банковских гарантий. Однако ОГТСУ не может поддержать такое предложение. Право не принимать финансовое обеспечение от банка, который не выполнил свое обязательство по банковской гарантии, никоим образом не решает вопрос выполнения денежного обязательства заказчика услуг по транспортировке природного газа перед ОГТСУ", - отмечают в компании.

ОГТСУ, как пример, приводит действия ООО "ТЕХ ПРОМ ГАЗ", которое до вступления в силу постановления №1611 создало негативных небалансов на 274 млн грн, а финансового обеспечения предоставило только на 24 млн грн, как того требовала старая редакция Кодекса. Это позволило покрыть лишь объем несбалансированной номинации, а не объем небалансов предварительного (до момента оплаты) и текущего периода. Таким образом, на сегодня дебиторская задолженность трейдера составляет 250 млн грн и не является обеспеченной гарантиями исполнения обязательства.

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"ОГТСУ считает недопустимым возвращение к правовому регулированию финансового обеспечения в форме банковской гарантии, которое существовало до принятия постановления №1611. Такое регулирование создает риски нанесения ущерба оператору и другим участникам рынка через механизм нейтральности. Ведь примененный подход к определению размера финансового обеспечения не покрывает возможных рисков. Принципы расчета обеспечения, по которым гарантия покрывает только 1/50 часть от возможного максимального объема платы за суточный небаланс заказчика услуг по транспортировке, фактически является движением всего рынка к хаосу", - отметила директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.

В ОГТСУ считают, что до момента предоставления права регулятору или оператору устанавливать недискриминационные жесткие требования к инструменту банковской гарантии, необходимо исключить его как механизм обеспечения для целей балансировки.

При этом соответствующая норма предусмотрена в зарегистрированном в Верховной раде законопроекте №3800.