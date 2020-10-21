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Завтра на границе с Венгрией откроется еще один пункт пропуска

Завтра на границе с Венгрией откроется еще один пункт пропуска

22 октября с 08:00 по киевскому времени будет восстановлено автомобильное и пешеходное сообщение в пункте пропуска "Косино-Барабаш".

О возобновлении работы пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги, говорится в сообщении Кабмина.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино-Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30-километровую зону на территорию Венгрии. Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

Украинское правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска "Косино".

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Джерело:  Кабмин
Угорщина (548) пункт пропуску (182)


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