Завтра на границе с Венгрией откроется еще один пункт пропуска

22 октября с 08:00 по киевскому времени будет восстановлено автомобильное и пешеходное сообщение в пункте пропуска "Косино-Барабаш".

О возобновлении работы пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги, говорится в сообщении Кабмина.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино-Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30-километровую зону на территорию Венгрии. Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

Украинское правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска "Косино".