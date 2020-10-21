Завтра на границе с Венгрией откроется еще один пункт пропуска
22 октября с 08:00 по киевскому времени будет восстановлено автомобильное и пешеходное сообщение в пункте пропуска "Косино-Барабаш".
О возобновлении работы пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги, говорится в сообщении Кабмина.
По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино-Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30-километровую зону на территорию Венгрии. Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.
Украинское правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска "Косино".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль