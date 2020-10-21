МАУ решила сдавать в аренду площади на самолетах под рекламу

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) предлагает использовать фюзеляжи своих самолетов для размещения рекламы.

Соответствующее объявление авиакомпания разместила в электронной системе zakupki.prom.ua, которая является аккредитованным участником Prozorro, обратило внимание отраслевое издание avianews.com.

Минимальная цена заказа составляет 1,95 млн грн за один самолет при размещении не менее чем на 3 месяца. Однако стоимость услуг может быть увеличена в ходе аукциона.

В презентации новой услуги указано, что реклама на фюзеляже не должна перекрывать или конфликтовать с основной ливреей МАУ. Все расходы по изготовлению и размещению носителей несет заказчик.

При этом авиакомпания не разрешит рекламироваться на фюзеляжах ее самолетов своим конкурентам, а также туристическим офисам и турператорам.

Среди новых опций также указаны возможность заказать рекламу-объявление в салоне самолета за 150 тыс. грн на 30 рейсах и разместить баннеры на сайте или в мобильном приложении авиакомпании.

Как отмечает издание, многие авиаперевозчики в мире брендировали фюзеляжи своих самолетов. Однако если классические авиакомпании в основном используют такую рекламу для промоции регионов, в которых работают, или поддержки каких-то событий, лоу-косты преимущественно зарабатывают на этом деньги, которые становятся дополнительным источником неавиационных доходов.