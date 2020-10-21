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Агентству по управлению Зоной отчуждения выделили 90 миллионов на предотвращение пожаров

Агентству по управлению Зоной отчуждения выделили 90 миллионов на предотвращение пожаров

Кабинет министров выделил для Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) 89,99 млн грн для осуществления мер по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне отчуждения и зоне отселения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 октября, cсообщает пресс-служба Минэкономики.

В министерстве напомнили, что с начала года в Зоне отчуждения произошло более 50 случаев пожаров на общей площади 67,5 тыс. га и существует угроза возникновения пожаров в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

"Это особенно опасно на радиоактивно загрязненных территориях, могут приобрести трансграничное распространение с Республикой Беларусь", – отмечается в сообщении.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7722) пожежа (198) фінансування (1999) Чорнобиль (111)


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