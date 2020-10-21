"Укравтодор" объявил тендер на строительство моста в Кременчуге за 12,5 миллиарда

Служба автомобильных дорог в Полтавской области объявила тендер на строительство вантового моста в Кременчуге.

Согласно данным в системе Prozorro, ожидаемая стоимость реализации проекта – 12,52 млрд грн, ориентировочный срок начала строительных работ – весна 2021 года.

Как отмечают в пресс-службе "Укравтодора", сейчас единственный действующий мост в Кременчуге – Крюковский мост – находится в аварийном состоянии. При этом через него проходят две важные для региона государственные дороги Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье и М-22 Полтава - Александрия. А ближайшие к городу Кременчуга автодорожные мосты, которые отвечают условиям современного движения, находятся в радиусе 500 км.

"Без строительства нового моста мы подвергаем не только город Кременчуг, но и весь центральный регион Украины на транспортный коллапс… Поэтому планируем закончить строительство моста как можно быстрее – срок реализации проекта 3 года", – отметил глава ведомства Александр Кубраков.

В агентстве уточнили, что новый мост в Кременчуге будет вантовым мостом по схеме 180+360+180. Запланированная протяженность (вместе с подходами) – 1,7 км.

При этом проектом предполагается локализация производства – 95% всех материалов (в том числе – металлургических) должны быть отечественного производства.