Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских государственных банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "B" со стабильным прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте четырех украинских госбанков - "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка".

Об этом говорится в сообщении агентства.

Как сообщается, рейтинги их жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) также подтверждены на уровне соответственно "b" и "B", при этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке этих банков, если она понадобится. сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данная оценка также учитывает 100-процентную государственную собственность банков (95% для "Укргазбанка"), значительную долю долгосрочных суверенных облигаций (для всех четырех банков) и существенное кредитование контролируемых государством компаний (для трех банков, за исключением "Приватбанка"), что обуславливает их сильную корреляцию с суверенными и бюджетными рисками.

По мнению Fitch, склонность украинских властей оказывать поддержку всем четырем банкам остается высокой с учетом того, что они находятся в полной собственности государства (95% для "Укргазбанка"), их системной значимости (больше для "Приватбанка" и "Ощадбанка", учитывая их 32% и 19% рыночных долей в депозитах физических лиц на конец августа 2020 года).

Кроме того, учитывается рекордная поддержка капитала, предоставленная "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" и поддержка акционерного капитала "Приватбанка" после национализации.

Аналитики также отмечают, что возможности властей оказывать поддержку, особенно в иностранной валюте, ограничены, о чем свидетельствует уровень суверенного рейтинга страны (B).

Согласно отчету, показатели устойчивости четырех банков отражают ожидания Fitch касательно того, что их автономные кредитные профили могут оказаться под давлением экономических последствий коронавируса. В частности, с учетом влияния пандемии Fitch прогнозирует сокращение ВВП Украины на 6,5% в 2020 году с последующим восстановлением на 3,8% в 2021 году.

Отмечается, что рейтинги устойчивости всех банков по-прежнему отражают их чувствительность к циклической операционной среде в Украине, значительной долларизации кредитования (за исключением "Приватбанка") и высокой степени привязки к суверенному кредитному профилю за счет существенных вложений банков в суверенные облигации (32-59% активов).