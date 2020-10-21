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Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских государственных банков

Fitch подтвердило рейтинги четырех украинских государственных банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило на уровне "B" со стабильным прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте четырех украинских госбанков - "Приватбанка", "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка".

Об этом говорится в сообщении агентства.

Как сообщается, рейтинги их жизнеспособности (VR) и поддержки (SRF) также подтверждены на уровне соответственно "b" и "B", при этом рейтинг SRF отражает мнение Fitch о потенциальной государственной поддержке этих банков, если она понадобится. сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данная оценка также учитывает 100-процентную государственную собственность банков (95% для "Укргазбанка"), значительную долю долгосрочных суверенных облигаций (для всех четырех банков) и существенное кредитование контролируемых государством компаний (для трех банков, за исключением "Приватбанка"), что обуславливает их сильную корреляцию с суверенными и бюджетными рисками.

По мнению Fitch, склонность украинских властей оказывать поддержку всем четырем банкам остается высокой с учетом того, что они находятся в полной собственности государства (95% для "Укргазбанка"), их системной значимости (больше для "Приватбанка" и "Ощадбанка", учитывая их 32% и 19% рыночных долей в депозитах физических лиц на конец августа 2020 года).

Кроме того, учитывается рекордная поддержка капитала, предоставленная "Ощадбанку" и "Укрэксимбанку" и поддержка акционерного капитала "Приватбанка" после национализации.

Аналитики также отмечают, что возможности властей оказывать поддержку, особенно в иностранной валюте, ограничены, о чем свидетельствует уровень суверенного рейтинга страны (B).

Согласно отчету, показатели устойчивости четырех банков отражают ожидания Fitch касательно того, что их автономные кредитные профили могут оказаться под давлением экономических последствий коронавируса. В частности, с учетом влияния пандемии Fitch прогнозирует сокращение ВВП Украины на 6,5% в 2020 году с последующим восстановлением на 3,8% в 2021 году.

Отмечается, что рейтинги устойчивости всех банков по-прежнему отражают их чувствительность к циклической операционной среде в Украине, значительной долларизации кредитования (за исключением "Приватбанка") и высокой степени привязки к суверенному кредитному профилю за счет существенных вложений банков в суверенные облигации (32-59% активов).

Автор: 

Fitch (315) банки (6939) рейтинг (952)


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