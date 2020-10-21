Кабмин уволил бывшего главу "Укргаздобычи" из набсовета "Укроборонпрома"

Кабинет министров на заседании в среду, 21 октября, принял решение о прекращении полномочий члена наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Олега Прохоренко.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Кабинет министров назначил бывшего главу правления АО "Укргаздобыча" (июнь 2015 – март 2019 года) Олега Прохоренко членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" в октябре 2020 года.

В то же время членом набсовета "Укроборонпрома" от правительства назначен первый заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Валерий Иващенко.

Иващенко – заместитель министра обороны в 2007-2009 годах, временно исполняющий обязанности министра с 2009 по 2010 год. После преследований во времена Януковича с 2013 года по 2019 год проживал в Копенгагене. В ноябре 2019 года отказался от статуса политического беженца в Дании и вернулся в Украину, хотя суд снял с него обвинения еще в апреле 2014 года. Согласно реестру деклараций, в апреле 2020 года пытался устроится на работу в "Укроборонпром".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом от 6 октября уволил с должности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

Исполняющим обязанности гендиректора концерна назначен Игорь Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".