Кабмин подготовит программы развития производства овощей и картофеля

Кабинет министров на заседании в среду, 21 октября, одобрил концепции Государственной целевой программы развития промышленного картофелеводства на период до 2025 года и Государственной целевой программы развития овощеводства до 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Планируется, что реализация Целевой программы развития промышленного картофелеводства позволит к 2025 году увеличить объем промышленного производства семенного картофеля в пределах 456 тыс. тонн, а столового картофеля и картофеля на переработку – в пределах 1430 тыс. тонн.

Программа призвана улучшить материально-техническую базу сельскохозяйственных предприятий, а также увеличить долю предприятий, занимающихся производством картофеля, в том числе семейных фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и специализированных предприятий, занимающихся производством органической продукции.

"На основе Концепции будет разработана Государственная целевая программа развития промышленного картофелеводства на период до 2025 года. Реализация программы не только насытит Украины качественным сырьем, но и обеспечит дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры, строительства и модернизации картофелехранилищ, новых перерабатывающих мощностей", – заверил глава Минэкономики Игорь Петрашко.

В свою очередь, ожидается, что реализация Целевой программы развития овощеводства позволит к 2025 году повысить эффективность и конкурентную способность овощеводства путем обеспечения в полном объеме населения высококачественной, доступной по цене продукцией, и также увеличить долю предприятий, занимающихся производством овощей.