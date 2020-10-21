Отбор газа из хранилищ превысил закачку, – "Укртрансгаз"

Отбор газа из подземных хранилищ Украины 20 октября впервые за сезон превысил закачку.

Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", если закачка природного газа в хранилища 20 октября составила 0,64 млн кубометров, то отбор – 3,58 млн кубометров. Запасы в ПХГ на вторник составили 28 млрд 439,73 млн кубометров, сообщает Интерфакс-Украина.

Крупнейшие сжигающие значительные объемы газа для производства тепла ТЭЦ расположены в Киеве и Харькове. Старт отопительного сезона в Харькове был дан с 15 октября, в Киеве – с 16 октября. Сначала теплоноситель подается на объекты медицинской и социально-культурной сферы, далее – в жилые дома.

Как сообщалось, в стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние 10 лет запасами 21,78 млрд кубометров. К его окончанию 26 марта 2020 года запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд кубометров, до 15,78 млрд кубометров).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа страны.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд кубометров, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд кубометров), Угерское (1,9 млрд кубометров), Дашавское (2,15 млрд кубометров), Опарское (1,92 млрд кубометров), Богородчанское (2,3 млрд кубометров), Краснонопартизанское (1,5 млрд кубометров), Солоховское (1,3 млрд кубометров), Олишевское (0,31 млрд кубометров), Пролетарское (1 млрд кубометров), Кегичевское (0,7 млрд кубометров), Краснопоповское (0,42 млрд кубометров) и Вергунское (0,4 млрд кубометров, находится на временно оккупированной территории).