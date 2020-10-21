Кабмин создал координационную группу для выполнения требований МВФ

Кабинет министров создал межведомственную рабочую группу по вопросам координации переговорного процесса с Международным валютным фондом.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 21 октября, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Согласно сообщению, межведомственная рабочая группа – это временный консультативно-совещательный орган Кабинета министров, который образован с целью выполнения обязательств украинской стороны в рамках программы "Стенд-бай".

Ее возглавит правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

В Минфине напомнили, что до конца 2020 года Украина рассчитывает получить $700 млн в рамках действующей программы "Стенд-бай".

"Украина выполняет структурные маяки в рамках совместной с МВФ программы "Стенд-бай". В соответствии с графиком, в июне был утвержден План по сокращению NPL государственных банков. Также в июне была упрощена процедура смены поставщиков газа для бытовых потребителей. В сентябре мы приняли необходимое законодательство для работы ГНС и Гостаможслужбы в качестве единого юридического лица. НКРЭКУ было принято решение об установлении тарифов на отопление, органы местного самоуправления почти завершили устанавливать свои тарифы", – отметил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Как сообщалось, Кабинет министров в сентябре направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с просьбой начать работу миссии в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что миссия Международного валютного фонда может посетить Украину в октябре-ноябре.

Ранее представитель МВФ затруднился назвать возможную дату миссии и напомнил, что поддержание независимости, целостности Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупционного суда – предварительное условие текущей программы поддержки МВФ. По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand-by продолжаются.

Напомним, МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы – по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.