Банкиры спрогнозировали сохранение учетной ставки НБУ на уровне 6% до конца года

Учетная ставка Национального банка Украины на этой неделе и до конца года сохранится на уровне 6% годовых.

Так считают опрошенные агентством Интерфакс-Украина банкиры.

"Учетная ставка НБУ останется без изменений до конца текущего года, учитывая сохранение низкого уровня инфляции и улучшение основных показателей деловой активности в последние месяцы", – прогнозирует директор департамента риск-менеджмента "Аккордбанка" Николай Войткив.

Такое мнение разделяет главный экономист "Креди Агриколь Банка" Александр Печерицын.

"Мы ожидаем неизменной ставки на уровне 6% годовых на этой неделе и до конца года", – отметил он.

По мнению директора департамента казначейских-инвестиционных услуг "Укрэксимбанка" Антона Болдырева, у Нацбанка нет причин для повышения или снижения учетной ставки, поэтому 22 октября этот показатель будет сохранен на уровне 6% годовых.

"Пока инфляция находится в допустимых пределах, НБУ не будет повышать ставку", – добавил эксперт.

Главный менеджер по макроэкономическому анализу "Райффайзен банка Аваль" Сергей Колодий также ожидает от Нацбанка сохранения учетной ставки на ближайшем заседании и до конца года, ввиду неизменности баланса основных факторов, учитываемых при принятии решений по ней.

"НБУ не станет менять учетную ставку в ближайшее время. И, скорее всего, сохранит ее на нынешнем уровне и во время последнего в этом году заседания правления по вопросам монетарной политики (в декабре)", – также считает председатель правления "Кредитвест Банка" Игорь Тихонов.

В свою очередь директор департамента стратегии "Кредобанка" Роман Лепак также полагает, что Нацбанк сохранит в октябре учетную ставку на прежнем уровне. Он добавил, что 6-процентный уровень является рекордно низким для Украины и еще не в полной мере отразился на процентных ставках банков и депозитном рынке.

"Сохранение учетной ставки на нынешнем уровне будет побуждать банки и дальше снижать свои ставки, а значит учетная ставка на текущем уровне уже имеет необходимое стимулирующее влияние на экономику", – уточнил он.

Мнение относительно сохранения учетной ставки Нацбанком на ближайшем заседании на уровне 6% разделяет и начальник аналитического отдела "Альфа-Банка" Алексей Блинов.

"Последний фактический показатель инфляции (2,3% в сентябре) существенно ниже как целевого диапазона НБУ (4-6%), так и прогноза Нацбанка на сентябрь, опубликованного в июле (3,1%). Это создает довольно твердые основания поддерживать учетную ставку на ее текущем низком уровне", – пояснил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и аналитик группы инвестиционного бизнеса "Укрсиббанка" Михаил Харчук.

"Несмотря на некоторое замедление инфляции в сентябре, дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики видится необоснованным с точки зрения других макроэкономических параметров", – отметил он.

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Как сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова, инфляция в Украине остается низкой, что формирует высокую вероятность сохранения учетной ставки на уровне 6% годовых.

"На текущий момент уровень учетной ставки является стимулирующим в контексте усиления кредитной активности банков. Однако дальнейшая активизация кредитования во многом будет зависеть от сценариев выхода экономики из "коронакризиса", восстановления оптимистичных настроений бизнеса и потребителей, а также принятия мер по усилению защиты прав собственности и кредиторов", – указала она.

Как сообщила зампредправления по казначейству банка "Кредит Днепр" Оксана Шведа, банковской системе потребуется дополнительное время, чтобы получить эффект от снижения учетной ставки в этом году с 13,5% до 6% годовых.

Country Manager, глава набсовета "Пиреус Банка" в Украине Яннис Кириакопулос также отметил, что он не советует снижать учетную ставку в октябре.