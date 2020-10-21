Глава польской PGNіG досрочно ушел в отставку

Глава правления "Польской нефтяной и газовой компании" (PGNіG) Ежи Квечиньски покинул должность с 22 октября.

Как сообщает пресс-служба компании на сайте, причиной такого решения Квечиньского стали "личные вопросы".

Ежи Квечиньски был назначен членом правления PGNiG SA с 10 января 2020 года. До этого он занимал должности министра финансов и министра инвестиций и развития в польском правительстве.

Как сообщалось, 12 октбяря глава правления PGNIG Ежи Квечиньски заявил об интересе польской компании к участию в приватизации в Украине и заключил соглашение c Фондом государственного имущества Украины о конфиденциальности, которое позволяет компании получить доступ к информации об украинских госпредприятиях, выставленных на приватизацию.

Он также подписал инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) о совместном проекте разведки и добычи природного газа во Львовской области.