БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1976 відвідувачів онлайн
Новини
559 0

Глава польской PGNіG досрочно ушел в отставку

Глава польской PGNіG досрочно ушел в отставку

Глава правления "Польской нефтяной и газовой компании" (PGNіG) Ежи Квечиньски покинул должность с 22 октября.

Как сообщает пресс-служба компании на сайте, причиной такого решения Квечиньского стали "личные вопросы".

Ежи Квечиньски был назначен членом правления PGNiG SA с 10 января 2020 года. До этого он занимал должности министра финансов и министра инвестиций и развития в польском правительстве.

Как сообщалось, 12 октбяря глава правления PGNIG Ежи Квечиньски заявил об интересе польской компании к участию в приватизации в Украине и заключил соглашение c Фондом государственного имущества Украины о конфиденциальности, которое позволяет компании получить доступ к информации об украинских госпредприятиях, выставленных на приватизацию.

Он также подписал инвестиционное соглашение с группой компаний "Энергетические ресурсы Украины" (ЭРУ) о совместном проекте разведки и добычи природного газа во Львовской области.

Автор: 

газ (7906) Польща (2419) звільнення (999) PGNiG (44)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 