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"Укрзализныця" увеличила убыток за полгода до 8,8 миллиарда

"Укрзализныця" в январе-июне 2020 года получило 8,79 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,07 млрд грн.

Согласно отчетности компании, чистый доход "Укрзализныци" от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,62 млрд грн (сокращение на 19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), сообщает Интерфакс-Украина.

При этом себестоимость реализованной продукции достигла 37,3 млрд грн (39,65 млрд грн в первом полугодии 2019 года).

Затраты на оплату труда в первом полугодии 2020 года сократились на 4,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17,08 млрд грн против 17,93 млрд грн.

Валовой убыток за отчетный период составил 1,68 млрд грн против 4,56 млрд грн валовой прибыли в январе-июне 2019 года.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, сумма начисленных дивидендов в пользу государства составила 4,1 млн грн против 3,55 млн грн в первом полугодии 2019 года.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2020 года "Укрзализныця" оценивала убыток в 7 млрд грн.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,99 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% - до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
збитки (1123) Укрзалізниця (4737)


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Топ коментарі
+15
А что по этому поводу скажет Сирожа Лещенкав?
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21.10.2020 20:07
+10
"Укрзализныця" увеличила убыток за полгода до 8,8 миллиарда - Цензор.НЕТ 798
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21.10.2020 20:48
+8
сволота ЗеБiльна. досягнення за досягненням...
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21.10.2020 19:24
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сволота ЗеБiльна. досягнення за досягненням...
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21.10.2020 19:24 Відповісти
А что по этому поводу скажет Сирожа Лещенкав?
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21.10.2020 20:07 Відповісти
Мама любит скорасть ©
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21.10.2020 20:44 Відповісти
"Укрзализныця" увеличила убыток за полгода до 8,8 миллиарда - Цензор.НЕТ 798
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21.10.2020 20:48 Відповісти
Платите Сироже Лященко меньше, и убытков не будет.
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21.10.2020 22:20 Відповісти
Будут как обычно валить на коронавирус. При том что в нормальных странах экономика упала максимум на 10% Тоесть по аналогии с УЖД должен-был упасть оборот на 10% и прибыль сократится на 10% а в место этого огромные убытки.
Надеюсь у Украинцев выраь=ботается стойкий иммунитет не выбирать кого-попало в Президенты. Даже если это оч добрый чел и у него нет цели украсть. Простой доброты недостаточно чтобы управлять огромный морским лайнером или большой страной
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22.10.2020 00:03 Відповісти
Ну да, добры и честный иуда, который не хочет ничего украсть??? Это что шутка такая в стиле шапито 95?
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22.10.2020 16:39 Відповісти
Зебилы сделали это разом
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22.10.2020 07:15 Відповісти
А як це пояснить відомий говномет?
"Укрзализныця" увеличила убыток за полгода до 8,8 миллиарда - Цензор.НЕТ 548
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22.10.2020 11:01 Відповісти
Ну дык Сярёжа с видом победителя заявит,что "Укрзализныця" таки показала рост.О том что он отрицательный стыдливо умолчит.Шалава небритая.
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22.10.2020 14:07 Відповісти
Нет такой отрасли экономики которую зебильные дегенераты не угробили бы за 1,5 года своего мародерства.
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22.10.2020 16:38 Відповісти
БРАВО 👏👏👏
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22.10.2020 16:56 Відповісти

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