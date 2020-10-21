"Укрзализныця" увеличила убыток за полгода до 8,8 миллиарда

"Укрзализныця" в январе-июне 2020 года получило 8,79 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,07 млрд грн.

Согласно отчетности компании, чистый доход "Укрзализныци" от реализации продукции (товаров и услуг) за январь-июнь 2020 года составил 35,62 млрд грн (сокращение на 19,42% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), сообщает Интерфакс-Украина.

При этом себестоимость реализованной продукции достигла 37,3 млрд грн (39,65 млрд грн в первом полугодии 2019 года).

Затраты на оплату труда в первом полугодии 2020 года сократились на 4,75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 17,08 млрд грн против 17,93 млрд грн.

Валовой убыток за отчетный период составил 1,68 млрд грн против 4,56 млрд грн валовой прибыли в январе-июне 2019 года.

За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020 года, сумма начисленных дивидендов в пользу государства составила 4,1 млн грн против 3,55 млн грн в первом полугодии 2019 года.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2020 года "Укрзализныця" оценивала убыток в 7 млрд грн.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,99 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% - до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.