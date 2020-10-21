Кабмин утвердил создание украинской системы сертификации органической продукции

Кабинет министров на заседании в среду, 21 октября, утвердил Порядок сертификации органического производства и обращения органической продукции.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, этим решение в Украине вводится собственная система сертификации органического производства.

"Украина является важным поставщиком органической продукции на иностранные рынки, ежегодно наращивая объемы экспорта. В то время как ранее производители сертифицировали свое производство по законодательству других стран, преимущественно ЕС, отныне Украина будет иметь собственную систему сертификации в соответствии с национальным законодательством", – пояснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В частности, принятое правительством постановление устанавливает требования к сертификации органического производства и обращению органической продукции, порядок выдачи сертификата, его дубликата и форму.

В то же время предусматривается внесение изменений в Порядок (детальные правила) органического производства и обращения органической продукции, утвержденный постановлением Кабмина №970 от 23 октября 2019 года в части его дополнения положениями, определяющими требования к ведению производителями документирования своей деятельности, что является обязательным условием для проведения сертификации производства как органического.