Кабмин выделил еще 37 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на Закарпатье

Кабинет министров на заседании в среду, 21 октября, дополнительно выделил из резервного фонда государственного бюджета 37 млн ​​грн Закарпатской облгосадминистрации для продолжения осуществления аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате наводнения в июне.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, эти средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, в частности автомобильных дорог местного значения, мостов и мостовых переходов, а также берегоукрепление.

Как сообщалось, ранее Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий наводнения на территориях Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

В Закарпатской ОГА оценивали предварительную стоимость разрушенных паводком инфраструктурных объектов в области в 125 млн грн.