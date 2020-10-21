БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1991 відвідувач онлайн
Новини
161 0

Кабмин выделил еще 37 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на Закарпатье

Кабмин выделил еще 37 миллионов на ликвидацию последствий наводнения на Закарпатье

Кабинет министров на заседании в среду, 21 октября, дополнительно выделил из резервного фонда государственного бюджета 37 млн ​​грн Закарпатской облгосадминистрации для продолжения осуществления аварийно-восстановительных работ на объектах, поврежденных в результате наводнения в июне.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, эти средства будут направлены на восстановление инфраструктуры, в частности автомобильных дорог местного значения, мостов и мостовых переходов, а также берегоукрепление.

Как сообщалось, ранее Кабмин выделил 754 млн грн на ликвидацию последствий наводнения на территориях Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.

В Закарпатской ОГА оценивали предварительную стоимость разрушенных паводком инфраструктурных объектов в области в 125 млн грн.

Автор: 

держбюджет (1565) Кабмін (7722) повінь (40) Закарпатська область (276)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 