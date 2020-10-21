Пчеловоды подали заявок на получение дотаций из бюджета на 240 миллионов
Пчеловоды подали заявок на получение дотаций от государства (по 200 грн на одну пчелосемью) на сумму почти 240 млн грн.
Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, передает пресс-служба министерства. Это говорит о том, что в Украине не менее 10 тыс. пчеловодов, которые официально зарегистрированы, работают прозрачно и могут воспользоваться государственной поддержкой", – отметил Высоцкий.
По словам заместителя министра, на увеличение финансирования по этой программе могут быть направлены неиспользованные средства с других направлений.
В Минэкономики также сообщили, что по программе поддержки развития садоводства, виноградарства и хмелярства поступила информация только от половины областей – 38 заявок на 44,5 млн грн.
Высоцкий напомнил, что подача заявок завершается 1 ноября и министерство по этой программе ожидает минимум 100 заявок.
Как сообщалось, по данным игроков рынка, Украина по итогам 2019 года экспортировала 55,6 тыс. тонн меда на сумму свыше $100 млн, что на 12,7% превышает показатель 2018 года.
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