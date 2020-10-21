ЕБРР выделит "Укрпоште" 63 миллиона евро на модернизацию сети и сельских отделений

21 октября на заседании правительство приняло распоряжение о привлечении средств от Европейского банка реконструкции и развития в размере 63 млн евро на реализацию проектов "Логистическая сеть" и "Сельское отделение" "Укрпошты".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Сегодня своим решением правительство поддержало привлечение займа ЕБРР в размере 63 млн евро на ключевые проекты компании по модернизации логистической сети и сельских отделений", - отметил Криклий.

Реализация проекта "Логистическая сеть" предусматривает создание новых логистических центров "Укрпошты" и установка современного сортировочного оборудования в логистических хабах и депо.

Реализация проекта "Сельское отделение" обеспечит обновление модели работы почтовых отделений в селах с населением менее 1000 человек. Вместо сельских стационарных отделений почтовой связи планируется продолжить внедрение до 1900 передвижных отделений с полным функционалом, которые покроют 100% населенных пунктов Украины.

Кроме этого, правительство одобрило проект распоряжения президента о делегации Украины для участия в переговорах с ЕБРР относительно заключения гарантийного соглашения "Проект развития логистической сети АО "Укрпошта" (Модернизация и цифровизация "Укрпошты" и сельское отделение)" между Украиной и ЕБРР. Этим документом Криклий уполномочивается подписать вышеуказанное соглашение от украинской стороны.

Как сообщалось, "Укрпошта" также получит 30 млн евро кредита ЕИБ на модернизацию логистической сети в рамках совместного с банком проекта "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпошты")". Соответствующая гарантийное соглашение было подписано 6 октября 2020 года в Брюсселе.