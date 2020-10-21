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Кабмин запланировал размещение части акций "Нафтогаза" на бирже

Кабмин запланировал размещение части акций

Кабинет министров утвердил политику собственности в отношении НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающую приватизацию миноритарного пакета акций компании на бирже.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление "Некоторые вопросы деятельности акционерного общества "НАК "Нафтогаз Украины" было принято на заседании правительства в среду, 21 октября, по процедуре без обсуждения.

"В дальнейшей трансформации компания обеспечит подготовку к проведению первичного публичного размещения миноритарного пакета акций компании на одной из ведущих фондовых бирж, что позволит государству получить показатель стоимости бизнеса и цену акций", – сказано в документе.

Согласно утвержденной политике собственности, целью сохранения компании в собственности государства определено обеспечения поставок природного газа потребителям Украины, достижение страной энергетической независимости, завершение реформы рынка природного газа, эффективное представительство и защита интересов страны на внутреннем и международных рынках, а также добыча и транспортировка газа, нефти и нефтепродуктов.

При достижении установленных целей компания должна учитывать зависимость населения от субсидий и его уязвимость к колебаниям цен на газ, а также высокий риск неплатежей среди участников рынка газа.

Кроме того, постановлением Кабмина набсовету "Нафтогаза" поручено в трехмесячный срок подать на утверждение Кабмина стратегию компании.

В такой же срок Минэкономики должно разработать и внести на рассмотрение правительства ключевые показатели эффективности деятельности набсовета "Нафтогаза".

Как сообщалось, в апреле глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что Кабинет министров в его новом контракте закрепил задачу подготовки группы к IPO в перспективе 3-4 лет, в зависимости от состояния финансовых рынков.

В середине февраля 2020 года он сообщил о проведенных консультациях с инвестиционными банками и потенциальными инвесторами о перспективах выхода группы IPO, и получении положительных отзывов. По словам Коболева, отбор советников должен был начаться уже в апреле-мае.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Автор: 

Кабмін (7722) Нафтогаз (3303) приватизація (1344)


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Ще й нафтогаз колохметовим продадуть.
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21.10.2020 17:33 Відповісти
не надо полумер, продайте сразу и все. вместе с долгами, субсидиями и населением.
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21.10.2020 19:48 Відповісти
Как только аферисты у власти ползучей прихватизацией приберут к своим липким рукам транспортную артерию и сердце экологической энергетики месторождения газа , принадлежащие народу, компания сразу станет прибыльной и цены подымут до Дюсельдорф +++ и деньги появятся в бюддете для субсидий и брать их смогу все кто захочет и норматив субсидий будет не 20%, а 5%, "великодушный" Зеленский постарается только банкет будет продолжаться не долго пока все не украдут включая Землю и ждет Украину великое изгнание и переселение из Земли обитованной в тесные бетонные города и фавеллы и трущебы с пособием в 50 $, без образования и медицины а в условиях появляющихся инфекций итог понятен,- просто денег не хватило, но Зеленский старался.
Ничего новаго - обычный неоколониализм и компродорская власть, а может даже не компрадорская ,а вообще чужая просто втерлись в доверие.
Наверное пора народу смотреть не "Слуга народа" другое фильм "Чужие" и ужаснуться от готовящягося будущего, а оно уже началось.
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22.10.2020 00:58 Відповісти

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