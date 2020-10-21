На таможне урегулирован механизм "единого окна"
На заседании 21 октября Кабинет министров принял постановление об использовании механизма "единого окна" для международной торговли, разработанное Министерством финансов.
Постановлением утвержден Порядок взаимодействия между декларантами, их представителями, другими заинтересованными лицами и таможенными органами, другими государственными органами, учреждениями и организациями, уполномоченными на осуществление разрешительных или контрольных функций по перемещению товаров, транспортных средств коммерческого назначения через таможенную границу Украины, с использованием механизма "единого окна", сказано в сообщении Кабмина.
Постановление принято с целью приведения в соответствие с Таможенным кодексом Украины Порядка взаимодействия с использованием механизма "единого окна" между декларантами, таможенными органами и другими государственными органами на замену действующему порядке.
Постановлением вводятся новые инструменты электронного взаимодействия с использованием механизма "единого окна" между бизнесом, таможенными и другими государственными органами.
"Единое окно" таможни начало свою работу четыре года назад, что существенно упростило ведение ВЭД. На сегодня 100% импортных операций осуществляется с помощью этого сервиса.
Будь ласка, зачекайте...
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