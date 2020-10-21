Минцифры планирует организовать доставку бумажных свидетельств о рождении по почте

Министерство здравоохранения и Министерство цифровой трансформации ведут переговоры с почтовыми операторами для получения родителями бумажного свидетельства о рождении ребенка по почте при онлайн-регистрации ребенка через сервис "еМалятко".

Об этом на брифинге сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Интерфакс-Украина.

"Бумажное свидетельство о рождении ребенка можно получить, если оно вам необходимо. Но мы сейчас работаем с "Укрпоштой" и другими почтовыми операторами, чтобы вы его получали домой", – сказал министр.

"Услугой "еМалятко" можно воспользоваться, если родители не в официальном браке. Оно предусматривает все жизненные ситуации… Это самый удобный в мире проект, включает в себя девять услуг в одном электронном заявлении. В Австралии это три услуги, в Канаде пять, мы лидеры в мире. В настоящее время к услуге подключено более 160 роддомов в более чем 140 населенных пунктов", – добавил министр.

Федоров также отметил, что в течение двух месяцев планируется запуск е-больничных.

"У нас уже на выходе электронные больничные. Это также определенная революция для системы здравоохранения в стране, ведь это упрощение процедуры получения больничного, ликвидация коррупционных рисков. За месяц-два мы запустим эту услугу", – сказал министр.

Как сообщалось, сейчас услуга еМалятко доступна онлайн в 139 населенных пунктах в 15 областях: Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, а также в Киеве.

Минцифры планирует запустить ее по всей Украине уже до конца 2020 года.