Кабмин утвердил стратегию повышения безопасности на дорогах до 2024 года
Кабинет министров одобрил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.
Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 21 октября, передает Интерфакс-Украина.
Министерству инфраструктуры совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти в трехмесячный срок поручено разработать и подать Кабмину проект плана мер о реализации данной стратегии.
В пояснительной записке к документу целью стратегии указано: снижение уровня смертности вследствие дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% до 2024 года и на 50% – до 2030 года, уменьшение степени тяжести последствий ДТП для участников дорожного движения и уменьшение социально-экономических потерь от дорожно-транспортного травматизма, а также внедрение эффективной системы управления безопасностью дорожного движения.
По данным Мининфраструктуры, на сегодня в Украине уровень смертности и травматизма вследствие ДТП является очень высоким, а уровень организации безопасности дорожного движения остается очень низким, о чем в своих отчетах подчеркивали эксперты международных институций. Так, за 2019 год в Украине зарегистрировано 160,6 тыс. ДТП с пострадавшими, в которых погибло 3,4 тыс. и травмировано 32,7 тыс. человек. В 2019 году зафиксирован рост количества ДТП и травмированных в них лиц на 6,4% по сравнению с 2018 годом.
Согласно показателям аварийности и последствий ДТП Украина является одним из лидеров среди европейских стран. Так, в среднем в странах-членах ЕС на 100 тыс. жителей приходится 5% погибших в ДТП, тогда как в Украине такой показатель составляет (по данным 2019 года) соответственно 8,22% лиц.
"Решение проблемы будет осуществляться с внедрением системного подхода обоснованных целевых показателей путем внедрения современных требований и технологий, которые охватывают все ключевые аспекты безопасности дорожного движения, в частности человеческий фактор, дорожную инфраструктуру, конструкционную безопасность транспортных средств, и одновременно рассматриваются на этапе предотвращения аварии, во время аварии и после нее согласно с общепринятыми в мире подходами к формированию и реализации политики повышения уровня безопасности дорожного движения", – говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что принципы, записанные в указанной стратегии, базируются на основах Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабмина от 30 мая 2018 года.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль