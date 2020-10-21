Кабмин упростил поставки газа для ТЭЦ для производства тепла

Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов, ослабив условия поставок газа для ТЭЦ, накопивших значительные долги за топливо.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 221 октября, с доработкой в двухдневный срок.

Как пояснила и.о. министра энергетики Ольга Буславец, принятие документа призвано обеспечить прохождение отопительного периода в условиях значительной задолженности ТЭЦ за поставленный газ.

"По информации НАК "Нафтогаз Украины", теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которым "Нафтогаз" поставлял природный газ для производства электрической энергии, имеют значительную задолженность, что не позволяет на сегодня выделить лимиты газа таким компаниям. Эту ситуацию можно разрешить путем разделения ответственности в части оплаты за газ, использованный для производства электроэнергии и для производства тепла отдельно. Именно это и предлагается в проекте постановления", – сказала и.о. министра.

Буславец уточнила, что замечания к проекту постановления высказали Минфин и НКРЭКУ, но они не были учтены.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко пояснил, что принятие постановления может привести к снижению уровня расчетов ТЭЦ за газ и росту долгов.

"Это приведет к снижению уровня расчетов за природный газ предприятиями, которые производят электроэнергию, и расширению оснований для обращений НАК "Нафтогаз" о компенсации потерь за счет госбюджета", – пояснил министр.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, по данным "Нафтогаза", из 30 ТЭЦ и 5 генкомпаний, которым компания поставляла газ для производства электроэнергии, задолженность за топливо есть у 25 компаний.

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Крупнейшая просроченная задолженность – у ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" (1,61 млрд грн), КП "Киевтеплоэнерго" (1,26 млрд грн), ГП "Северодонецкая ТЭЦ" (725 млн грн), "ДТЭК Востокэнерго" (707 млн грн), ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" (513 млн грн) и АО "Херсонская ТЭЦ" (450 млн грн).

В Минэнерго отмечали, что таким образом в Белой Церкви возник риск, что часть города останется без отопления, хотя долг ТЭЦ за газ, потребленный для производства тепла, составляет всего 2,3 млн грн.

Таким образом, для получения номинаций на поставку газа ТЭЦ должны обеспечивать расчеты с "Нафтогазом" на уровне не ниже 90% (для государственных ТЭЦ – не ниже 60%) только за газ, используемый для производства тепловой энергии.

Как сообщалось, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам Дубневичам.

Схема, которую расследует НАБУ, построена на разнице в тарифах для различных категорий потребителей газа "Нафтогазу Украины". В 2013-2014 годах газ для предприятий ТКЭ для теплообеспечения населения стоил 1309 грн за тысячу кубометров, тогда как цена газа для промышленности была выше в 3-6 раз (от 4154 до 7660 грн). В 2015 году ценовой разрыв между этими двумя категориями выглядел следующим образом: 2994 грн на 7 400-11 333 грн за тыс куб м. Как подозревают правоохранители, "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск", которые владеют ТЭЦ во Львовской области, использовали льготный газ для производства электроэнергии, а затем сбывали его на оптовом рынке.