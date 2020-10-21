Кабмин ужесточил контроль за тендерами на подключение школ к интернету (обновлено)

Кабинет министров на заседании в среду, 21 октября, принял решение снизить порог стоимости тендеров на подключение к интернету школ с 500 тыс. грн до 100 тыс. грн во избежание коррупционных рисков.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, кроме того, министерство теперь будет согласовывать проведение таких тендеров.

В Минцифры пояснили, что сегодня эффективность использования публичных средств на строительство телеком-инфраструктуры очень мала, а сложность контроля подобных закупок способствует коррупции.

В частности, министерство отмечает случаи несправедливых тендеров среди провайдеров, завышения цены подключения в несколько раз.

"Сокращение порога стоимости отдельных заданий (проектов) Национальной программы информатизации, требующих согласования с Генеральным государственным заказчиком, будет способствовать нивелированию коррупционных рисков и рисков двойного финансирования подключения учреждений общего среднего образования к интернету, избежанию злоупотреблений и неправомерного использования государственных и местных средств в публичных закупках в сфере телекоммуникаций", - подчеркивается в пояснительной записки к постановлению.

По данным Минцифры, примером такой неэффективности являются "повторные" подключения к интернету объектов коммунальной и государственной форм собственности, в том числе школ, с использованием незаконных технологий.

По мнению ведомства, ранее у государства не было возможности контролировать подобные неэффективные тендеры и предотвращать их появление в будущем.

Напомним, ранее Минцифры сформировало перечень школ, которые нужно подключить к интернету в первую очередь, учитывая карантинные условия. Это около 2000 школ, расположенных в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера.

В дальнейших планах Минцифры - в следующем году также взять под контроль государственные закупки на подключение других социальных объектов к интернету: больниц, библиотек и тому подобное.